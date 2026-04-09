В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на частный дом
Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в хуторе Меккерстук Крымского района Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.
Здание получило повреждения. В результате падения БПЛА никто не пострадал.
«Проживающая в доме семья переехала к родственникам», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в поселке Саук-Дере Краснодарского края погиб человек.