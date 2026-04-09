В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА погиб человек
В результате атаки БПЛА в поселке Саук-Дере Краснодарского края погиб человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Во время падения обломков беспилотника он находился на балконе многоэтажного дома.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал губернатор.
Отмечается, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.
Ранее в селе Молдаванское упали обломки БПЛА, после чего произошло возгорание.