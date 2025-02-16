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В Краснодаре во время облавы на ночной клуб задержаны два представителя ЛГБТ*

Сотрудники правоохранительных органов во время рейда посетили один из городских ночных клубов, в котором в тот момент находились около 200 человек. Двоих задержали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, пишет Постньюс .

Рейд проводили рано утром в субботу — около 3:00 по московскому времени. С остальными посетителями ночного заведения провели профилактическую беседу.

На двоих задержанных представителей ЛГБТ* составили административные протоколы. С ними работают компетентные специалисты.

Ночное заведение при этом временно закроют. По словам источника, владельцам клуба может грозить срок до 10 лет заключения за организацию деятельности экстремистской организации.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.