Погибшая у ТЦ в Краснодаре пассажирка BMW находилась в авто с любовником

Законный муж погибшей в упавшем с парковки ТЦ BMW узнал о гибели супруги и своего сына из новостей, а за два дня до трагедии беременная жена рассказала ему об изменах с другом семьи Рафаэлем Аракальяном, который тоже погиб в этой машине, сообщает Baza .

По словам вдовца погибшей Екатерины, ее любовник Рафаэль был вспыльчивым человеком, у которого в прошлом были проблемы с наркотиками. Потерявший и жену, и сына житель Краснодара предположил, что любовник его жены и мог устроить смертельное происшествие.

Версию об умышленном опрокидывании BMW с третьего этажа парковки торгового центра проверяют компетентные органы. Судя по записям с камер наблюдения, водитель иномарки не пытался ее остановить, когда та на полной скорости ехала в сторону ограждения и обрыва с парковки.

Ранее стало известно, что погибшая находилась на четвертом месяце беременности. Предполагается, что отцом ребенка был погибший в машине мужчина.