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Пассажирка BMW, вылетевшего с парковки в Краснодаре, была беременна

Пассажирка автомобиля BMW, который вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре, была беременна. В результате падения машины погибли 37-летний Рафаэль, 37-летняя Екатерина и ее 10-летний сын Дима, сообщает Baza .

Погибшая девушка Екатерина находилась на четвертом месяце беременности. По данным следователей, водитель специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, причиной такого поведения мужчины стал конфликт с девушкой.

Водитель не пытался затормозить во время трагедии, поскольку на полу нет никаких следов тормозного пути

В Краснодаре автомобиль выпал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ «Галерея». В результате случившегося погибли трое. Предварительно, водитель рухнувшего с парковки авто мог перепутать педали, после чего машина пробила ограждение и упала с 10-метровой высоты.