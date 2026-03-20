В Козихе Новосибирска начали убой скота, а въезд в деревню перекрыли

В деревне Козиха Новосибирской области перекрыли въезд и начали убой скота в КФХ «Водолей». Председатель хозяйства Владимир Гуркин заявил, что не может давать комментарии, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Утром в пятницу дорогу к деревне Козиха перекрыли сотрудники полиции и ДПС. На въезде выставили блокпосты, дежурят также люди в гражданской одежде без опознавательных знаков. Пропускают только жителей с регистрацией в населенном пункте.

На территории крестьянского фермерского хозяйства «Водолей» работают ветеринарные службы. В сети появились видеозаписи, снятые местными жителями: на кадрах тушу убитой коровы поднимают крюком для погрузки в машину.

Председатель КФХ «Водолей» Владимир Гуркин в разговоре с журналистами отказался от подробных комментариев.

«Я не боюсь. Мне рекомендовано. Объясни журналистам, что в нашей жизни самое-самое-самое — не выполнить рекомендации. Я не могу, Миш. Все, что я мог, я сделал. Это выше меня», — сказал Гуркин.

Первый визит силовиков и ветеринаров в Козиху состоялся в четверг. По данным местных СМИ и блогеров, тогда убой скота не проводился, однако на следующий день мероприятия начались.

