В Костроме столкнулись автобус и грузовик

В Костроме произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Кострома-Боговарово, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Костромской области.

Авария произошла на пересечении улиц Галичская и Индустриальная.

В автобусе в момент ДТП находилось 26 человек (24 пассажира и два водителя). По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее в Московской области случилось ДТП со сгоревшей машиной. В результате столкновения на дороге образовалась пробка из грузовиков.