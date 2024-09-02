В Костроме пенсионерка едва не утонула, спасаясь от напавшей на нее собаки

В Костроме на пенсионерку напал разъяренный ризеншнауцер. Спасаясь от собаки, женщина прыгнула в Волгу и едва не утонула, сообщает SHOT .

Как отметила 65-летняя пострадавшая, она гуляла со своим йоркширским терьером по берегу реки. В какой-то момент до нее донесся женский крик, предупредивший о том, что надо быстрее уходить отсюда.

Женщина и ее питомец не успели сделать и нескольких шагов. На них из кустов резко выбежал огромный ризеншнауцер в ошейнике. Он вцепился пенсионерке в руку.

Женщине ничего не оставалось, кроме как схватить своего четвероногого друга и прыгнуть в Волгу. При этом напавшая на пенсионерку собака все равно не разжала зубы, которыми вцепилась в пострадавшую. Женщине пришлось зайти на глубину.

На берегу хозяйка ризеншнауцера забрала пса и ушла. При этом она даже не извинилась.

Очевидцы помогли пенсионерке выбраться из воды. Она добралась до травмпункта, женщине наложили швы. Всего у пенсионерки пять серьезных укусов. Ей пришлось делать уколы от бешенства.

Семья женщины обратилась в полицию с просьбой найти хозяев собаки и привлечь их к ответственности.

Ранее агрессивный хаски напал на шестилетнего мальчика в Новосибирске. Собака вцепилась в ребенка, когда он проезжал мимо на самокате.