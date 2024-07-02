Агрессивный хаски напал на шестилетнего мальчика в Новосибирске

В Новосибирске хаски напал на ребенка, который проезжал мимо на самокате, малышу потребовалась медицинская помощь, сообщает SHOT .

Пес лежал без намордника в кустах на детской площадке в Ленинском районе Новосибирска. Где был его хозяин в этот момент, неизвестно.

Мимо собаки на самокате проезжал шестилетний мальчик. Он не заметил пса и пронесся на полной скорости, на что хаски среагировал агрессивно.

Собака схватила мальчика за руку, повалила его на асфальт и начала трепать. Очевидцы достаточно быстро пришли на помощь малышу и оттащили пса.

В результате происшествия ребенку потребовалась медицинская помощь: у него зафиксированы укусы и неглубокие царапины, а также сильный испуг.

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