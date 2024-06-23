В Котельниках бойцовские псы разорвали йоркширского терьера на глазах у хозяйки

Бойцовские собаки напали на женщину с терьером в Котельниках

В воскресенье в Котельниках бойцовские собаки напали на женщину с маленьким терьером, это произошло у дома в микрорайоне Южный, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Во дворе дома столкнулись хозяйка йоркширского терьера и владелица крупных псов. Бойцовские собаки оказались без намордников. Псы растерзали йоркширского терьера, а также покусали его хозяйку.

Жильцы дома отмечают, что хозяйка бойцовских собак всегда выгуливала их без намордников, а в отношении хозяев мелких пород она вела себя агрессивно.

Жители дома не раз выражали опасения за детей, но на замечания надевать намордники на собак женщина не реагировала.

На место происшествия вызвали полицию и Росгвардию.