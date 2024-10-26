В Коркино похоронили зарезанную цыганским подростком 40-летнюю таксистку

Силовики провели задержание Егора. Ему 16 лет, он глухонемой и является главным подозреваемым.

Также сотрудники правоохранительных органов допросили брата Егора, Марселя. 19-летний мужчина, предположительно, присутствовал в момент убийства. Силовики выясняют, был ли он причастен к совершению преступления.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале сообщил, что приехал к семье убитой и пообщался с ее сыновьями, мамой Елены. Политик отметил, что власти помогают родственникам погибшей. Также он пообещал, что понесут ответственность и виновные, и те, кто допустил в городе произошедшее.

Ранее глава Коркино Наталья Лощинина назвала убийство таксистки результатом «наболевшей проблемы». Инцидент стал последней каплей для горожан.