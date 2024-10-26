Глава Коркино назвала убийство таксистки результом «наболевшей проблемы»

Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина, где произошло убийство женщины, назвала трагедию «последней каплей» для горожан.

«Случай, который вызвал высокий общественный резонанс, стал „последней каплей“ в давно наболевшей проблеме в нашем Коркинском округе». — написала чиновница в своем Telegram-канале.

Лощинина также отметила, что родственникам погибшей окажут поддержку, решается вопрос опеки над детьми.

В Челябинской области вспыхнули беспорядки после убийства 40-летней женщины-таксистки, матери двоих детей. Подозреваемого арестовали на 2 месяца.