В корюшке из Финского залива в Петербурге обнаружили опасных ленточных червей

Во время исследования в пробе из партии корюшки, которую выловили в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, нашли ленточных червей, которые вызывают у человека дифиллоботриоз Difillobotrium dendriticum. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

Даже если возбудителя нашли, партию рыбы могут посчитать условно годной для продажи. Но только в том случае, если будет проведено обеззараживание. В рамках него корюшку должны заморозить на двое суток при температуре минус 18 градусов.

При этом возбудитель опасен для потребителя. Если рыбу некачественно обработают, это может спровоцировать гельминтоз — дифиллоботриоз.

Недуг непросто обнаружить. Также он тяжело лечится. Рекомендуется приобретать корюшку в официальных точках продажи.

Ранее в Москве в рыбе одной из марок обнаружили червей, партию сняли с продажи.