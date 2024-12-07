В Колумбии задержали 23-летнюю девушку-организатора серии заказных убийств

сегодня в 11:24

Силовики Колумбии провели задержание 23-летней Карен Хулиеты Охеды Родригес по прозвищу Кукла. Ее подозревают в организации нескольких заказных убийств и убийстве бывшего, сообщает Baza .

Кукла, предположительно, совершала преступления в муниципалитете Барранкабермеха. Она начала заниматься нелегальными делами в 18 лет, когда еще училась в школе.

Тогда Родригес вступила в банду Los de la M. За пять лет она достигла «высот» в «криминальной карьере».

Поскольку у девушки был «стальной характер», она умела принимать «волевые решения». Этим быстро заслужила уважение «начальства».

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии считают, что Кукла организовала убийства нескольких человек. Однако доказать они смогли только преступление, совершенное против экс-бойфренда.

Он должен был Кукле материальные средства. Чтобы получить деньги, Родригес взяла с собой приятельницу-бандитку по кличке Горда Сикария (переводится, как «Полная Киллерша»).

Когда настало время спускать курок пистолета, Кукла не смогла сделать это. Тогда Горда Сикария сама убила мужчину.

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