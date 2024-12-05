Нанес 33 удара: таджика признали виновным в убийстве из-за долга в Подмосковье

В Подмосковье гражданин Республики Таджикистан убил свою знакомую, нанеся ей не менее 33 ножевых ударов. Женщина брала у него деньги в долг и не вернула, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, трагедия произошла 12 октября 2022 года. Девушка приехала в гости к своему знакомому. Внезапно между ними возник конфликт. У девушки имелся финансовый долг перед фигурантом.

В ходе ссоры мужчина нанес подруге не менее 33 ножевых ударов. Она умерла на месте. После этого фигурант скрыл ее тело в грунте. Погибшую обнаружили только весной 2024 года.

Мужчину признали виновным в убийстве. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее убийца-рецидивист зарезал знакомую в Подмосковье. Затем он вынес ее тело на лестничную клетку.