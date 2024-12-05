Убийца-рецидивист зарезал знакомую и вынес тело на лестничную клетку в Балашихе

В Балашихе мужчина, отсидевший за убийство, зарезал свою знакомую. Тело жертвы он вынес на лестничную клетку, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной версии следствия, 58-летний местный житель и его подруга находились в одной из квартир в Балашихе. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Мужчина схватил нож и ранил знакомую. Женщина скончалась на месте от полученной раны. Чтобы избавиться от улик, подозреваемый вынес тело жертвы на лестничную клетку.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в следственный отдел. Задержанный в 2006 году уже был судим за убийство. Он освободился в 2014 году.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Ему также изберут меру пресечения.

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