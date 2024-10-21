В Коломне возбудили дело из-за фонтана антифриза, залившего пассажиров автобуса

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Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с фонтаном горячего антифриза, который вылился на пассажиров подмосковного автобуса. 40-летний мужчина получил ожоги голеностопа 1–2 степени и чудом спас дочь, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело завели по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Установлено, что пассажир получил ожоги из-за технической жидкости, которая внезапно разлилась по салону автобуса.

Криминалисты и следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

Инцидент произошел 19 октября в Коломне. Из крышки люка в районе пассажирских сидений автобуса вырвалась струя горячего антифриза. Получившему ожоги мужчине пришлось «нырять» в раскаленную жидкость, чтобы спасти ребенка. К счастью, шестилетняя девочка не пострадала.