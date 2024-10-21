Струя горячего антифриза ошпарила пассажира в автобусе в Подмосковье

Сильная струя горячего антифриза облила 6-летнюю девочку и ошпарила ее отца во время поездки на автобусе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел 19 октября в Коломне. 40-летний пассажир вместе с дочерью сел в автобус № 3 у ДК «Цементник». Через несколько минут транспортное средство стало издавать странные звуки, в салоне запахло топливом.

Мужчина заподозрил неладное и собрался выходить на следующей остановке, как внезапно крышку люка в районе пассажирских сидений сорвало. Оттуда вырвалась сильнейшая струя горячей жидкости розового цвета, а салон заволокло паром.

Мужчина рассказал, что сначала даже не понял, откуда бьет кипяток. Жидкость ошпарила его, после чего он от боли вскочил и пробежал несколько кресел. Затем за струей воды и пара, которая била в потолок, он увидел дочь. Мужчине пришлось «нырять» в жидкость, чтобы вытащить оттуда ребенка.

Пассажиров спасло то, что на них была плотная и непромокаемая одежда. Девочка отделалась испугом, а вот ее отец получил ожог голеностопа 1–2 степени.

Водитель объяснил, что это была струя антифриза. Пострадавший пассажир написал заявление в полицию и Мострансавто, потребовав найти виновных.

Ранее автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой в Люберцах. Пострадали 12 человек.