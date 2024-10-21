12 человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Люберцах

В городском округе Люберцы произошло ДТП, в котором пострадали 12 человек. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Автобус днем 20 октября выехал на встречную полосу во время движения по трассе М-5 «Урал» и столкнулся с автомобилем. В результате пострадали 12 пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетний ребенок. Также медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру автомобиля.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту ДТП в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Руководителю организации, которая предоставляет пассажирские перевозки, вынесли представление об устранении нарушений закона о безопасности движения.

Ранее на улице Митрофанова в Люберцах произошло жуткое ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, последний перевернулся.