В Коломне дерево упало на укрывавшуюся под ним от непогоды девушку

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Дерево упало на девушку в Коломне из-за сильного ветра

В Коломне, как рассказали очевидцы, сломанное из-за сильного ветра дерево упало на девушку, сообщает «Осторожно, Москва».

Дерево рухнуло на прохожую, когда та пыталась скрыться под ним от грозы. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, деревья из-за непогоды еще упали в Подольске и Москве.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о штормовом ветре, порывы которого могут достигать 23 м/с. Гражданам рекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями.