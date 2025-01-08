В Китае произошло еще одно сильное землетрясение
Европейский сейсмоцентр: в китайской провинции Цинхай произошло землетрясение
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В китайской провинции Цинхай произошло сильное землетрясение. Его магнитуда — 5,5, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Очаг землетрясения находится на расстоянии 433 километра на юго-запад от населенного пункта Синин. Там живут 1,67 млн человек.
Эпицентр находился на глубине 35 километров. Данных о количестве пострадавших и том, получили ли здания какие-либо разрушения, пока нет.
Ранее китайские сейсмологи обнаружили 515 афтершоков после землетрясения в Тибете.