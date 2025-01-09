В Кисловодске пьяная мать уснула на улице, оставив новорожденного на земле

В Ставропольском крае пьяная женщина уснула на улице, бросив своего новорожденного ребенка на земле. Малыша госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Кисловодске. Лежащую на одной пеленке девочку обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних. В этот момент температура воздуха на улице составляла всего плюс 12 градусов. Ребенка доставили в медучреждение, где врачи диагностировали у него ОРВИ.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Жительнице Кисловодска грозит лишение свободы сроком до 1 года.

Ранее в Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца. У ребенка диагностировали ушибы челюсти и кровоподтеки по всему телу.