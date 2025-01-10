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В Киеве разыскивают юношей, включавших песню «Я — русский» у военного мемориала

Правоохранительные органы Киева разыскивают компанию молодых людей, которая перекрывала движение в центре города, и включала композицию известного российского исполнителя Shamanа (Ярослава Дронова) «Я — русский», сообщает украинское издание «Страна» .

«Пишут, что они (молодежь-ред.) включали песню „Я — русский“, проезжая мимо мемориала погибшим военным», — говорится в публикации.

В статье отметили, что юноши разъезжали на элитной иномарке на высокой скорости, создавая трудности другим участникам движения, а затем перекрыли движение в центре Киева, чтобы покурить.

Из материала следует, что киевская полиция намерена привлечь неизвестных к ответственности. В настоящее время ведется розыск молодых людей.

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