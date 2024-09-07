В Киеве прозвучали серии взрывов, объявлена тревога

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Две серии взрывов прогремели в Киеве в течении семи минут. В городе объявили воздушную тревогу, сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Позже сообщалось о повторных взрывах в Киеве.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью 6 сентября атаковали военные склады и контейнерный терминал ВСУ рядом со Львовом. Там Киев прятал военную помощь от США и европейских партнеров.