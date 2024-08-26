В Киеве и Одесской области начались перебои со светом после взрывов

В Киеве зафиксировали перебои со светом и водой после серии взрывов, также в Броварах Киевской области пропало электричество, сообщает украинское издание «Страна» .

Кроме того, перебои с электроснабжением наблюдаются в Одесской области и Запорожье. Также аварийные отключения света вводятся в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Известно, что один из прилетов произошел по промышленному объекту в Полтавской области. Об этом написал глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Днепре и т. д.