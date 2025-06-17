В Керчи задержали предателя, который передавал данные разведке Украины

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела задержание жителя Керчи, который передавал военной разведке Украины сведения о том, где находятся средства ПВО и другие объекты российской армии в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Задержанный — гражданин России 2003 года рождения. Его подозревают в госизмене.

ФСБ известно, что задержанный работал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию куратора молодой человек приехал к месту, где находится военная часть, и сфотографировал расположение средств ПВО.

Аналогичным образом он поступил с иными объектами ВС РФ. Собранную информацию мужчина отправлял ГУР через Telegram.

Против мужчины открыли уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый признал вину.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины в Херсонской области. Он планировал подорвать машину чиновника местной администрации.