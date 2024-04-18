В Кемерово экс-глава «Жилкомцентра» с замом получили 18 лет на двоих за взятку

Бывшего директора кемеровского «Жилкомцентра» и его заместителя признали виновными в получении особо крупной взятки. Суд приговорил каждого из экс-чиновников к 9 годам колонии и многомиллионному штрафу, сообщает «Сiбдепо» .

По данным пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области, преступление было совершено в 2021 году. Тогдашний директор муниципального учреждения и его заместитель встретились с коммерсантом, предложив ему помощь в заключении договоров подряда на капремонт многоквартирных домов. За такую услуги чиновники попросили взятку в 11,5 миллиона рублей.

«Пообещали оказывать содействие в приемке выполненных работ по заявленной сметной стоимости и создать благоприятные условия для заключения других аналогичных договоров подряда», — добавили в суде.

Экс-главу «Жилкомцентра» и его зама судили по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). На суде обвиняемые свою вину не признали.

Суд приговорил бывшего директора бюджетного учреждения к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 11,5 млн рублей. Его заместитель получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы с аналогичным штрафом. Бывшие коллеги отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.