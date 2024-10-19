В Кейсарии «Хезболла» дроном пыталась атаковать резиденцию Нетаньяху

Резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подверглась попытке атаки со стороны «Хезболлы», никто не пострадал, сообщает РБК со ссылкой на канцелярию премьера.

Уточняется, что во время атаки ни Нетаньяху, ни его супруги в резиденции не было. В результате происшествия пострадавших нет.

В канцелярии не уточнили, есть ли повреждения у резиденции после попытки атаковать ее дроном.

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