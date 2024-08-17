В казармах бундесвера вновь обнаружили признаки взлома

Признаки взлома снова нашли в казармах Вооруженных сил Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Повреждения обнаружены у внешнего ограждения казармы в городе Гархинг под Мюнхеном. Это уже четвертый военный объект со следами взлома.

Повреждения в заборе были зафиксированы во время осмотра. При этом нет никаких следов того, что кто-либо получил доступ к зданиям на территории казарм.

Ранее сообщалось о трех похожих инцидентах с предполагаемым проникновением на военные объекты в федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия.

Также была информация, что в Германии, предположительно, произошла диверсия с отравлением водопроводной воды в казарме авиабазы ВВС Кельн-Ван.