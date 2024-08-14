В Германии произошла диверсия с отравлением воды на базе ВВС

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СМИ: в Германии расследуют дело об отравлении воды в казарме авиабазы ВВС

В Германии, предположительно, произошла диверсия с отравлением водопроводной воды в казарме авиабазы ВВС Кельн-Ван. Ведется расследование, сообщает РИА Новости .

По данным немецких СМИ, у авиабазы собственное водоснабжение, а казарма огорожена. Военнослужащих призвали не пользоваться водой.

Расследование ведут служба контрразведки бундесвера и полиция. Известно, что на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии. Здесь служат 4,3 тыс. солдат и работают 1,3 тыс. сотрудников.

Ранее Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше. Его подозревают в причастности к теракту на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.