В Германии произошла диверсия с отравлением воды на базе ВВС
СМИ: в Германии расследуют дело об отравлении воды в казарме авиабазы ВВС
Фото - © Wo st 01 / Wikimedia Commons
В Германии, предположительно, произошла диверсия с отравлением водопроводной воды в казарме авиабазы ВВС Кельн-Ван. Ведется расследование, сообщает РИА Новости.
По данным немецких СМИ, у авиабазы собственное водоснабжение, а казарма огорожена. Военнослужащих призвали не пользоваться водой.
Расследование ведут служба контрразведки бундесвера и полиция. Известно, что на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии. Здесь служат 4,3 тыс. солдат и работают 1,3 тыс. сотрудников.
Ранее Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше. Его подозревают в причастности к теракту на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.