В столице Татарстана прозвучал очередной взрыв, на этот раз саперы ликвидировали второй беспилотник Вооруженных сил Украины, который днем ранее упал на крышу многоквартирного дома, пишет SHOT .

Момент ликвидации опасного вражеского объекта попал на видео. Местные жители из окна многоквартирного дома наблюдали за тем, как саперы ликвидируют ранее упавший дрон ВСУ на крышу жилого дома.

На кадрах видно, что украинский дрон взрывали на обочине вдали от многоквартирного дома. Рядом дежурила бригада скорой помощи и как минимум одно звено МЧС. Ликвидация беспилотника прошла успешно, местным жителям на данный момент ничего не угрожает.

Ранее саперы взорвали первый неразорвавшийся дрон ВСУ, который упал на территории Казани после массированной атаки киевского режима. Позднее президент страны Владимир Путин заявил, что Киев пожалеет о содеянном в столице Татарстана.