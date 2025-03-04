В Кашире вынесен приговор по делу о ДТП, повлекшем гибель человека

Каширский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Татьяны Илюхиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В суде установлено, что 6 ноября 2023 года обвиняемая, управляя автомобилем марки «Рено Дастер», двигаясь в сторону Москвы на 139 км автодороги Р-22 «Каспий», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем марки «Вольво», который впоследствии столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП водитель одного из легковых автомобилей погиб, водителю второго автомобиля, а также двум пассажирам, в том числе ребенку 13 лет причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления не признала.

Суд назначил Илюхиной наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Каширской городской прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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