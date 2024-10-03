В картинг-клубе Тимати 4-летний ребенок врезался в ограждение и сломал руку

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В картинг-клубе рэпера Тимати, находящемся в подмосковном «Мега Белая дача», произошел инцидент. Четырехлетний ребенок во время езды получил перелом руки, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел несколько недель назад. Ребенок пришел покататься на картах с отцом. В определенный момент машинка врезалась в ограду и перевернулась.

Ребенок получил перелом руки. По предварительным данным, у карта перестали работать тормоза.

Картинг-клуб начал принимать гостей в марте 2023 года. Его лично открывал Тимур Юнусов.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области подтвердили информацию. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. В результате столкновения с ограждением, у ребенка случился закрытый перелом руки со смещением.

По версии следствия, авария могла произойти из-за технической неисправности тормозной системы карта. Люберецким отделом СК открыто уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших травмирование четырехлетнего мальчика.

Ранее на пешеходном переходе в Москве каршеринг сбил двоих детей. Один ребенок погиб.