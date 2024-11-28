сегодня в 22:54

В Карелии в бассейне оторвавшийся крюк проломил череп мальчику и вошел в мозг

Крюк проломил череп 13-летнему мальчику и вошел в мозг во время тренировки в бассейне в Карелии, сообщается на странице в социальной сети « Вконтакте » главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

По его словам, струна с разделительной дорожки ударила в голову мальчика. Карабин разорвался и, проломив череп, вошел в мозг.

В Сортавальской ЦРБ провели провели операцию после телемедицинской консультации с врачами из Петербурга.

После стабилизации ребенка перевели в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова. Сейчас мальчик экстубирован, дышит сам.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей»). Проводится проверка.

Ранее в детском саду № 10 города Каменск-Уральский годовалый малыш сломал ногу. Прокуратура Свердловской области уведомила о начале проверки после того, как информация о происшествии была опубликована в СМИ.