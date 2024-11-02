Годовалый ребенок сломал ногу в детском саду Каменска-Уральского

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7 октября 2024 года в детском саду № 10 города Каменск-Уральский годовалый малыш сломал ногу. Прокуратура Свердловской области уведомила о начале проверки после того, как информация о происшествии была опубликована в СМИ. Воспитательница, стремясь помочь упавшему ребенку, по ошибке ухудшила его травму, что привело к перелому большеберцовой кости у малыша, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В настоящее время прокуратура изучает все детали произошедшего и анализирует, насколько сотрудники детского сада соблюдали законодательство, касающееся защиты здоровья детей.

В ходе расследования будут тщательно рассмотрены все факты и определена степень ответственности лиц, работающих с детьми. Полиция также проводит собственное расследование под контролем прокуратуры, чтобы получить полную картину случившегося.

В прокуратуре подчеркнули, что образовательные учреждения несут полную ответственность за безопасность детей в период их пребывания в детском саду.