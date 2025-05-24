В Каннах в день закрытия кинофестиваля полностью отключили электричество

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля должна состояться 24 мая в 20:00 по московскому времени, но именно в этот день в городе случился полный блэкаут из-за серии поджогов. Дворец Palais des Festivals перевели на резервное питание, однако кинопоказы все равно остановили, сообщает SHOT .

Французский город погрузился во тьму в ночь на 24 мая. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, подпилив столбы. В Каннах обесточены все объекты, не работают светофоры, в местах общественного питания невозможно купить еду.

Без электричества тысячи людей вышли на улицы и просто гуляют. Дворец фестивалей работает от трех генераторов, но показ фильма «Сират» все равно остановили.

Ранее сообщалось, что в рамках Каннского фестиваля российского режиссера Кирилла Серебренникова приветствовали в зале стоя и с аплодисментами. Он представлял фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле».