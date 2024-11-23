В Канаде протестующие против НАТО сожгли автомобили

сегодня в 05:25

В канадском Монреале вспыхнули беспорядки протестующих против политики НАТО, сообщает газета "Известия".

В городе проходит 70-я сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Тысячи человек в масках, среди которых радикальные левые активисты и сторонники ХАМАС, устроили беспорядки по всему городу.

Они разбивают витрины магазинов, поджигают автомобили и устраивают стычки с полицейскими.

Трое манифестантов задержаны полицейскими.

Ранее Канада передала Украине современную систему ПВО.