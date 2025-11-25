В Калининградской области предотвратили попытку теракта в храме

В Калининградской области силовики предотвратили планировавшийся террористический акт, целью которого был один из православных храмов. По информации Центра общественных связей ФСБ, подготовка к атаке осуществлялась под руководством украинских спецслужб, сообщает «Бриф24» .

17-летний подросток, имеющий связи с экстремистской организацией, запрещенной на территории России, должен был осуществить теракт. Согласно данным ФСБ, речь идет о гражданине РФ, родившемся в 2008 году.

Сотрудники спецслужб установили, что молодой человек вел диалог с вербовщиком в мессенджере и выразил готовность поддержать действия Киева посредством совершения террористического акта. По указанию куратора он выбрал цель, провел разведку и изготовил самодельные воспламеняющиеся устройства.

Юношу задержали рядом с храмом непосредственно перед тем, как он собирался привести в исполнение свой замысел. У него изъяли взрывчатые вещества и телефон, использовавшийся для связи с куратором с Украины.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт.

