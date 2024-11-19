В Калининграде у гражданки Германии изъяли сумки Hermes Birkin на 23 млн рублей

Калининградские таможенники изъяли у гражданки Германии незадекларированные сумки Hermes Birkin на общую сумму 23 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой Федеральную таможенную службу РФ (ФТС).

Женщина пыталась провезти незадекларированные брендовые сумки через пункт пропуска «Мамоново-2». При этом сумки находились в чемодане, который был спрятан под сидения автомобиля. По словам гражданки, она постоянно проживает в Германии, где и приобрела сумки по 100 евро за каждую.

В ФТС отметили, что таможенники изъяли партию незадекларированных сумок. Согласно данным экспертизы, 9 из 10 брендовых сумок являются подлинными. Сумма задолженности по таможенным платежам составила более 8 млн рублей.

В отношении гражданки Германии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей физлицом в крупном размере). Женщине грозит до 2 лет тюремного заключения.

Ранее в столичном аэропорту Внуково таможенники задержали модель и участницу мировых конкурсов красоты за попытку незаконно провезти в Россию украшения на 12 млн рублей.