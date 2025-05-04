В Калифорнии потерпел крушение самодельный самолет

сегодня в 05:17

Небольшой самодельный самолет потерпел крушение в американском штате Калифорния, пилот погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Разбившийся самолет нанес повреждения двум домам и загорелся.

На борту находился только пилот, он погиб.

Отмечается, что жители домов не пострадали, возгорание потушили.

Ранее два самолета компании American Airlines столкнулись в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне — один борт задел другой во время руления, пострадавших нет.