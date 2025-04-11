ЧП в аэропорту Вашингтона: почему столкнулись самолеты American Airlines

Сенатор про столкновение самолетов в США: сокращения ослабляют наше небо

Два самолета компании American Airlines столкнулись в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне — один борт задел другой во время руления, пострадавших нет, сообщает «Царьград» со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration — FAA).

Как уточнили в агентстве, самолет American Airlines рейса 5490 задел концом крыла рейс 4522 той же авиакомпании на рулежной дорожке национального аэропорта Рональда Рейгана.

На борту одного авиалайнера находились два конгрессмена США, по их информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Один из сенаторов Конгресса Джош Готтеймер рассказал, что пока их лайнер ждал взлета на полосе, другой задел его крыло. Он также отметил, что недавние сокращения в FAA ослабляют небо США и общественную безопасность.