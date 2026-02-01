сегодня в 05:57

В Калифорнии на шоссе 99 столкнулись 59 автомобилей

На шоссе в Калифорнии столкнулись почти 60 машин, сообщает РИА Новости .

«Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога заблокирована в обоих направлениях.

Как сообщает телеканал ABC, авария произошла на фоне плохой видимости из-за плотного тумана.

Ранее семейная пара из Карелии погибла в страшной в Ленобласти, ее 7-летний ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

