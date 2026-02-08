В Каховке при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека

«В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 года рождения и женщина 1983 года рождения», — написал он.

По его словам, один из пострадавших госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Ранее сообщалось, что один из пяти раненных при ударе Вооруженных сил Украины по МФЦ Новой Каховки находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области.

