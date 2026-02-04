Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области

Один из пяти раненных при ударе Вооруженных сил Украины по МФЦ Новой Каховки находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев в Telegram-канале .

Пострадавших госпитализировали в Каховскую ЦРБ.

Один пострадавший с легкими ранениями после оказания помощи отправлен домой, двое проходят лечение в Каховке.

«… еще двое, один из которых в крайне тяжелом состоянии, переведены в Скадовскую ЦРБ, где им уже проведены операции. За их жизни борются врачи», — отметил Георгиев.

Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по машине скорой помощи Алешковской больницы в Херсонской области.

