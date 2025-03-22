В ЮАР разбился самолет во время авиашоу
Пилот не выжил в авиакатастрофе в ЮАР
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Пилот не выжил в авиакатастрофе во время шоу в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал News24.
«Пилот скончался после того, как самолет, которым он управлял, разбился во время авиашоу», — сказано в публикации.
Происшествие произошло на авиашоу West Coast.
Турбовинтовой самолет вошел в штопор и на глазах зрителей врезался в землю.
Прибывшие на место трагедии врачи зафиксировали смерть летчика.
Причины аварии не сообщаются.