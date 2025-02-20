В ЮАР похитили единственную в мире овцу-художницу

В ЮАР украли единственную в мире овцу-художницу по кличке BAAnksy, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что талантливая художница была похищена прямо из стада за две недели до встречи с покупателем из Великобритании. Овцу BAAnksy называли продолжательницей дела знаменитой свиньи-художницы PIGcasso, картины которой принесли выручку в 800 тыс. евро.

Овца-художница проживала в приюте в ЮАР. Ее хозяйка Джоанн Лефсон поощряла ее талант, а полученные от продажи картин деньги шли на поддержание фермы. Но незадолго до важной сделки овца пропала. По словам Лефсон, ее похитили. Владелица BAAnksy даже наняла частных детективов и объявила награду за ее возращение в размере 50 тыс. евро.

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