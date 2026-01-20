В Ярославле грузовик столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде
На железнодорожном переезде в Ярославле грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Авария произошла на железнодорожные пути в районе Тормозного шоссе. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить удар не удалось.
В результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

