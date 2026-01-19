«Крайне странная авария»: число жертв катастрофы на ЖД в Кордове достигло 39

сегодня в 10:33

В Испании продолжают уточнять информацию о последствиях масштабного крушения на железной дороге. Согласно последним сводкам, количество погибших в результате схода двух скоростных составов в провинции Кордова достигло 39 человек, сообщает RT со ссылкой на агентство EFE.

Катастрофа произошла вечером 18 января. Один из поездов, в котором находились 317 пассажиров, следовал в сторону Мадрида. В результате аварии оба состава сошли с рельсов.

Ранее поступала информация об около 100 раненых, 25 из которых были тяжелоранеными. Среди госпитализированных — несколько детей.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию «крайне странной». Глава ведомства подчеркивал, что крушение произошло на прямом отрезке пути, где технические риски минимальны.

«Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке», — говорил Пуэнте на пресс-конференции.

