В Японии медведь забрался в дом и уснул под столом

Житель Японии вернулся домой с работы и обнаружил в гостиной спящего под столом медведя, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет издание Sora News 24, инцидент произошел 23 декабря в городе Китаката. Вечером 60-летний местный житель вернулся домой и обнаружил спящего медведя, который торчал из традиционного японского столица с подогревом — Котацу.

В статье отметили, что косолапый забрался к дом и уснул под столиком котацу. Из-за специального пледа под столиком образуется карман теплого воздуха, который, предположительно, и усыпил дикого зверя.

Из материала следует, что мужчина вызвал полицию из дома соседей. После этого он увидел, что медведь проснулся и уже лакомится стоящими на столе снеками. Прибывшие на место полицейские и охотники усыпили медведя специальным дротиком, а затем выпустили в горах.

Ранее стало известно, что в Приморском крае медведь убил охотника с неисправным ружьем. Специалисты начали поиски опасного хищника.