В Ямальском районе оленеводов эвакуировали из-за белого медведя

На Ямале тундровиков увезли на 30 км от места, где появился белый медведь

В Ямальском районе тундровиков эвакуировали после появления агрессивного белого медведя рядом с чумом. Людей вывезли на безопасное расстояние, сообщает «Север-Пресс» .

«Жители вывезены на безопасное расстояние. Сейчас они размещены в жилом чуме на расстоянии около 30 км от места, в котором был замечен медведь, угроза их жизни отсутствует», — сообщили в администрации Ямальского района.

Власти отметили, что ситуация находится под контролем, обстановка остается спокойной. Поддерживается связь с оленеводами.

О появлении белого медведя у человеческого жилища стало известно утром в четверг. Оленеводы сообщили о хищнике в Единую диспетчерскую службу, указав, что зверь проявлял признаки агрессии.

